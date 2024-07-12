الخارجية الفلسطينية تدين اعتداء الاحتلال على الحرم الإبراهيمي بالخليل

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على سقف صحن الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وعدّت ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خاصة أن الحرم الإبراهيمي مدرج على قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، أن هذا الاعتداء هو جزء لا يتجزأ من مشاريع ومخططات قوات الاحتلال الهادفة لتغيير معالم وهوية وتاريخ وحضارة الحرم الإبراهيمي بالخليل، مشيرة إلى أن هذا الاعتداء يأتي ضمن العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الأماكن المقدسة.