الخارجية الفلسطينية تدين اعتداء الاحتلال على الحرم الإبراهيمي بالخليل

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، أن هذا الاعتداء هو جزء لا يتجزأ من مشاريع ومخططات قوات الاحتلال الهادفة لتغيير معالم وهوية وتاريخ وحضارة الحرم الإبراهيمي بالخليل، مشيرة إلى أن هذا الاعتداء يأتي ضمن العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الأماكن المقدسة.