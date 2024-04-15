خبراء: يجب السيطرة على "نتنياهو" وعلى "بايدن" ألا يسير بأمريكا لحرب كارثية

ووفق "الديلي ميل"، تَحَدث بايدن مع نتنياهو في مكالمة هاتفية في وقت متأخر من ليل السبت، وأوضح أن القوات الأمريكية لن تشارك بعد الآن؛ في إشارة إلى خطط لضربة إسرائيلية ضد إيران.