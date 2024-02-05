ماذا ينتظر الأمير ويليام بعد الإعلان عن إصابة الملك تشارلز بالسرطان؟

وقال مساعدوه إنه استمتع بالتحدي، ويستمتع بشدة بدوره الملكي.. بينما عانت الملكة إليزابيث في فترات عرضية من اعتلال صحتها على مر السنين، وخضعت لعمليات جراحية في عدد من المناسبات، بما في ذلك ركبتها، وإعتام عدسة العين، ولم تكن هناك أزمة صحية كبيرة بهذا الحجم حتى الأشهر الأخيرة من حكمها التاريخي الذي دام 70 عامًا. ومع ذلك، سيكون لذلك تأثير لافت على الحياة الأسرية لأمير وأميرة ويلز؛ فلقد انتقلا إلى وندسور منذ 18 شهرًا من أجل السماح لأطفالهما بالاستمتاع بطفولة أكثر راحة خارج الحياة الملكية حتى تدعو الحاجة.