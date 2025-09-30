الخارجية القطرية: نتنياهو اعتذر عن هجوم الدوحة و حماس تسلّمت خطة ترامب بشأن غزة

وفي سياق متصل، أكد الأنصاري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدّم اعتذاراً عن قصف مبنى في الدوحة كان يضم قادة من الحركة الفلسطينية، متعهداً بعدم تكرار الهجوم.