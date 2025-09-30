الخارجية القطرية: نتنياهو اعتذر عن هجوم الدوحة و حماس تسلّمت خطة ترامب بشأن غزة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن وفد حركة حماس تسلّم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن السلام في غزة، مشيرة إلى أن الوقت ما زال مبكراً لصدور رد من الحركة حول قبول المقترح أو رفضه.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي، أن قطر ومصر سلمتا الخطة لحماس التي وعدت بدراستها، مؤكداً أن تركيا ستنضم اليوم إلى فريق الوساطة الخاص بقطاع غزة.
وفي سياق متصل، أكد الأنصاري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدّم اعتذاراً عن قصف مبنى في الدوحة كان يضم قادة من الحركة الفلسطينية، متعهداً بعدم تكرار الهجوم.
وأضاف أن قطر راضية عن الضمانات الأمنية الأميركية التي قُدمت عقب الحادث.
وكانت الخارجية القطرية قد أعلنت أمس أن الاعتذار الإسرائيلي جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.