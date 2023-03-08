الاستخبارات الأمريكية: إيران ستواصل تهديد مصالح واشنطن في الشرق الأوسط

ومن جهتها، قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، في فبراير الماضي في معهد بروكينغز: "تقديري هو أن الصين تحاول زيادة مكانتها في المجتمع الدولي بالقول إنها مستعدة للتوسط والمساعدة في إنهاء الهجوم الروسي. وفي الوقت نفسه، فهم ملتزمون بشراكتهم اللامحدودة مع روسيا".