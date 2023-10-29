33 شاحنة تحمل أغذية ومياهًا وأدوية.. دخول أكبر دفعة مساعدات لغزة منذ بدء التصعيد

وشدد أبو عمر على أن جميع الشاحنات التي دخلت تحمل أغذية ومياهًا وأدوية فقط ولم تدخل أي شاحنات وقود منذ 7 أكتوبر حتى الآن، وأن جميع المساعدات بعد دخولها للقطاع يتم توزيعها بمعرفة منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والهلال الأحمر الفلسطيني، وفقًا لسكاي نيوز عربية.