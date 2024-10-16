بعد بلوغه الـ 100 عاماً.. الرئيس الأمريكي الأسبق "كارتر" يدلي بصوته في الانتخابات

وكان كارتر قد أخبر عائلته في وقت سابق من العام أن العيش لفترة كافية للتصويت لهاريس والمساعدة في هزيمة منافسها الجمهوري دونالد ترامب، كان أكثر أهمية بالنسبة له من ذكرى عيد ميلاده المئة، وفق صحيفة "أتلانتا جورنال كونستيتيوشن".