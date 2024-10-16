بعد بلوغه الـ 100 عاماً.. الرئيس الأمريكي الأسبق "كارتر" يدلي بصوته في الانتخابات

بعد خمسة عشر يوماً من بلوغه عامه المئة، أدلى الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بصوته في الانتخابات، الأربعاء، محققاً رغبة أعلن عنها سابقاً في العيش طويلاً بما يكفي لدعم كامالا هاريس في السباق الرئاسي.
وفي التفاصيل، قال مركز كارتر، وهو مؤسسة غير ربحية أسسها بعد مغادرته البيت الأبيض عام 1981، إن الرئيس الديموقراطي السابق "صوّت عبر البريد".
وكان كارتر قد أخبر عائلته في وقت سابق من العام أن العيش لفترة كافية للتصويت لهاريس والمساعدة في هزيمة منافسها الجمهوري دونالد ترامب، كان أكثر أهمية بالنسبة له من ذكرى عيد ميلاده المئة، وفق صحيفة "أتلانتا جورنال كونستيتيوشن".
وأدلى أكثر من 420 ألف شخص بأصواتهم منذ بدء التصويت المبكر الثلاثاء في جورجيا، وفق غابريال ستيرلينغ، مسؤول الانتخابات بالولاية الذي نشر الأرقام في منتصف النهار، فيما تجرى الانتخابات في الخامس من نوفمبر، وفقاً لسكاي نيوز عربية .
ويتلقى كارتر الذي تولى الرئاسة لولاية واحدة، الرعاية الصحية في بلاينس بجورجيا منذ فبراير 2023. وهو أول رئيس أمريكي سابق يتمّ المئة من العمر.