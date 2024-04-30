مفوضية حقوق الإنسان تدعو إلى احترام التجمع السلمي لطلاب الجامعات الأمريكية

وأعرب المفوض السامي عن القلق إزاء الإجراءات القاسية المتخذة لتفكيك وتفريق الاحتجاجات الجامعية، مشيراً إلى أن بعض إجراءات إنفاذ القانون عبر سلسلة من الجامعات تبدو غير متناسبة في آثارها، وأن الخطاب المعادي للسامية غير مقبول على الإطلاق، وأن الخطاب المناهض للعرب والفلسطينيين يجب شجبه، ويجب معالجة الأوضاع بشكل فردي وليس من خلال إجراءات شاملة تنسب إلى جميع المشاركين في الاحتجاجات بسبب وجهات نظر غير مقبولة له لعدد قليل منهم.