"أبو الغيط": هناك قوى دولية ترفض وقف إطلاق النار وتمنح إسرائيل رخصة لتدمير غزة

وشدّد على أن هناك قوى دولية ترفض وقف إطلاق النار، وتُصرّ على منح إسرائيل رخصة لتدمير قطاع غزة واستهداف المدنيين تحت مُسمى "حق الدفاع عن النفس"، مُضيفًا: "أن هذا الموقف، فضلًا عن عواره الأخلاقي والسياسي، يُسهم في تصعيد الصراع، وربما توسيع رقعته، وأن على الأطراف التي تُصرُّ على استمرار هذه الحرب، مع كل ما تمخّضت عنه من مآسٍ وكوارث، مراجعة مواقفها والتبصُّر في عواقب هذه السياسة الخطيرة بمنح إسرائيل الضوء الأخضر لممارسة القتل والتدمير".