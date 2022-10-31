ضربات روسية على كييف تقطع التيار الكهربائي عن بعض الأحياء

أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو، الاثنين، انقطاع التيار الكهربائي في بعض أحياء العاصمة إثر ضربات شنتها القوات الروسية.
وأوضح في رسالة عبر "تلغرام": "جزء من كييف محروم من الكهرباء، وبعض المناطق من المياه؛ إثر ضربات روسية".
وسُمِعَ دويّ انفجارات عدة صباح الاثنين في كييف، بعد 3 أيام على هجوم على الأسطول الروسي في القرم حمّلت موسكو مسؤوليته لأوكرانيا بمساعدة لندن.
وقالت "فرانس برس": إن مراسليها في العاصمة الأوكرانية سمعوا دوي ما لا يقل عن 5 انفجارات بين الساعة الثامنة والساعة 08:20 (06:20 ت غ).
وكانت العاصمة قد استُهدِفت في 10 و17 أكتوبر بمُسَيّرات روسية، وطالت الضربات منشآت الطاقة في كييف، متسببةً في انقطاع التيار الكهربائي في الأيام الأخيرة.
وكان هجوم بطائرات مُسَيّرة، استهدف صباح السبت سفنًا عسكرية ومدنية تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود المنتشر في خليج سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.
وفي أعقاب الهجوم، علّقت روسيا الاتفاق بشأن صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، الحيوية لإمدادات الغذاء في العالم.