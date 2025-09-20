هجوم إلكتروني في قلب أوروبا.. تضرر أنظمة وتوقف رحلات

ورجح المطار تأخيرات وإلغاءات لرحلات، داعيا الركاب إلى التحقق من حالة رحلاتهم لدى شركات الطيران قبل الوصول إلى المطار، والوصول مبكرا بالقدر الكافي إلى المطار حال التأكد من سريان الرحلة.