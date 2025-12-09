تحذيرات من كارثة تهدّد آلاف النازحين في غزة جرّاء عاصفة جوية

وأوضح المكتب في بيان أن أكثر من مليون ونصف فلسطيني نازح موزّعين على مناطق عشوائية، يواجهون أخطارًا حقيقية تتمثّل في غرق الخيام واجتياح مياه الأمطار لمناطق سكنهم، مع عدم توفر أي حلول أو بدائل إيواء تحميهم من موجة الطقس القادمة، لافتًا الانتباه إلى أن هذا المنخفض القطبي سيجلب فيضانات وسيولًا، الأمر الذي يضع القطاع أمام تداعيات مناخية خطيرة، حيث تشهد الساعات المقبلة آثارًا موجعة لعائلات تكافح للبقاء داخل خيام مهترئة لا تقاوم المطر أو الرياح.