المجتمع الدولي يتعهد بتقديم 7 مليارات يورو لدعم تركيا وسوريا في أعقاب الزلازل المدمرة

من جانب آخر، أكد رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون -الذي يتولى رئاسة المجلس الأوروبي- أن الاجتماع كان له هدف واحد مهم وهو تحويل كلمات التعازي والتضامن إلى أفعال، وتوفير استجابة قوية وفعّالة ومنسقة لمساعدة المتضررين من الزلازل المدمرة.