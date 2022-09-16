أحبال حول الأعناق وأيادٍ مكبلة.. "مقبرة إيزيوم الأوكرانية".. تفاصيل جديدة

جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي مساء أمس الخميس اكتشاف "مقبرة جماعية" في إيزيوم من دون أن يوفر أي تفاصيل حول عدد الأشخاص أو سبب الوفاة.

لكن المسؤول في الشرطة المحلية، سيرغيي بوتفينوف، أوضح أن بعض القتلى قضوا بالرصاص، وآخرين في عمليات قصف جوية ومدفعية.