الكويت.. صدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد صباح السالم

"بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 4 يناير 2024م بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي: