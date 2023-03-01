رغم تعليقها العمل بها.. روسيا: نناقش مع أمريكا قضايا "نيو ستارت" النووية

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية، عن "ريابكوف" قوله: "رغم ذلك، فإن مراجعة قرار تعليق المشاركة في المعاهدة ليس ممكناً إلا إذا غيرت الولايات المتحدة سلوكها في قضية أوكرانيا"، وفقاً لـ"رويترز".