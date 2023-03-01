رغم تعليقها العمل بها.. روسيا: نناقش مع أمريكا قضايا "نيو ستارت" النووية

أفاد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم (الأربعاء)، بأن الولايات المتحدة وروسيا تناقشان قضايا متعلقة بمعاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية عبر القنوات المغلقة.
ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية، عن "ريابكوف" قوله: "رغم ذلك، فإن مراجعة قرار تعليق المشاركة في المعاهدة ليس ممكناً إلا إذا غيرت الولايات المتحدة سلوكها في قضية أوكرانيا"، وفقاً لـ"رويترز".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في 21 فبراير، تعليق العمل بالمعاهدة، التي تعد آخر معاهدة قائمة بين روسيا والولايات المتحدة للحد من التسلح النووي.