دبابات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفيات شمال غزة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن دبابات الاحتلال أغلقت كافة مداخل مستشفى العودة في مخيم جبالياً، وتواصل حصاره لليوم الثالث على التوالي، كما أحكمت دبابات الاحتلال حصارها لمستشفى كمال عدوان الواقع شمال المخيم، وسط قصف مدفعي وجوي مكثف في محيطه، تزامن ذلك مع توقف كافة المولدات الكهربائية بداخله، نتيجة نفاد الوقود؛ ما أدى -وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية- إلى وفيات في صفوف المرضى، خاصة الأطفال منهم، وتواصل طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها المكثف لمخيم جبالياً، بالتزامن مع تمركز العشرات من الدبابات والجرافات وسط المخيم، يتخلل عمليات التوغل تدمير مئات المنازل والمنشآت الفلسطينية.