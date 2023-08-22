وسط ترقب إفريقي واحتمالات التوسع.. قمة "بريكس" تنطلق اليوم في جنوب إفريقيا

ولا يزال يتعيّن على الدول الأعضاء الاتفاق على معايير القبول، كما لا يزال من غير الواضح، وفق "سكاي نيوز عربية"، متى سيتم إدراج دول إضافية، ويستمر الاجتماع حتى يوم الخميس.