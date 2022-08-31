"الطاقة الذرية": إيران ضاعفت تخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز

وبيّنت الوكالة في تقرير سري إلى الدول الأعضاء، أن المجموعة الثانية من أجهزة الطرد المركزي تستطيع تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى خمسة في المائة من درجة النقاء الانشطارية، بينما لم يجرِ تغذية المجموعة الثالثة بمواد نووية بعد.