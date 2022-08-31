"الطاقة الذرية": إيران ضاعفت تخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في بيان اطلعت عليه "رويترز"، اليوم (الأربعاء)، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم باستخدام ثاني مجموعة من ثلاث مجموعات لأجهزة الطرد المركزي المتطورة (آي.آر-6)، التي ركبتها طهران في الآونة الأخيرة في محطة التخصيب تحت الأرض في نطنز.
وبيّنت الوكالة في تقرير سري إلى الدول الأعضاء، أن المجموعة الثانية من أجهزة الطرد المركزي تستطيع تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى خمسة في المائة من درجة النقاء الانشطارية، بينما لم يجرِ تغذية المجموعة الثالثة بمواد نووية بعد.