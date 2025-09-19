الناتو يعترض 3 مقاتلات روسية اخترقت أجواء أستونيا.. وتصعيد خطير في البلطيق

وأكد وزير الخارجية الأستوني، مارغوس تساهكنا، أن هذا الاختراق هو الرابع من نوعه خلال العام الجاري، بعد حوادث مماثلة في مايو ويونيو وسبتمبر، مضيفًا عبر "إكس": "لا يمكن التسامح مع مثل هذه الأفعال، ويجب الرد عليها بإجراءات سياسية واقتصادية سريعة".