الناتو يعترض 3 مقاتلات روسية اخترقت أجواء أستونيا.. وتصعيد خطير في البلطيق

في تصعيد جديد يُنذر باتساع رقعة التوتر في منطقة البلطيق، أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الجمعة، اعتراض ثلاث طائرات مقاتلة روسية اخترقت المجال الجوي لجمهورية أستونيا، العضو في الاتحاد الأوروبي والحلف الدفاعي الغربي.
وقالت المتحدثة باسم الناتو أليسون هارت، عبر منصة "إكس"، إن الطائرات الروسية "انتهكت الأجواء الأستونية في وقت سابق اليوم، وردّ الحلف على الفور باعتراضها"، منددة بما وصفته بأنه "مثال جديد على السلوك الروسي الخطير".
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأستونية، فإن الطائرات الروسية وهي من طراز "ميغ-31"، دخلت المجال الجوي فوق خليج فنلندا، وبقيت داخله لمدة 12 دقيقة، في حادث وصفته بـ"الجريء وغير المسبوق".
وأكد وزير الخارجية الأستوني، مارغوس تساهكنا، أن هذا الاختراق هو الرابع من نوعه خلال العام الجاري، بعد حوادث مماثلة في مايو ويونيو وسبتمبر، مضيفًا عبر "إكس": "لا يمكن التسامح مع مثل هذه الأفعال، ويجب الرد عليها بإجراءات سياسية واقتصادية سريعة".
وأشار البيان إلى أن الوزارة استدعت القائم بأعمال السفارة الروسية في تالين لتقديم احتجاج رسمي.
وبحسب ما أوردته العربية.نت، يأتي هذا التطور بعد أيام قليلة من إسقاط طائرات الناتو لمسيرات روسية فوق بولندا، ما زاد من المخاوف الغربية من احتمالية توسع الصراع الأوكراني ليشمل مناطق جديدة.
وفي السياق، اعتبرت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الحادث يمثل "استفزازًا خطيرًا للغاية"، مضيفة: "هذا ثالث انتهاك لأجواء الاتحاد الأوروبي خلال أيام، وسيؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة"، مشددة على أن "بوتين يختبر عزيمة الغرب، ويجب ألا نظهر ضعفًا".
يُذكر أن مراقبة أجواء دول البلطيق تُدار من قبل قوات جوية تابعة لدول الناتو بنظام التناوب، نظرًا لعدم امتلاك تلك الدول مقاتلات خاصة، وقد تولت القوات الجوية الإيطالية هذه المهمة منذ أغسطس الماضي.