"قد يحول الجلسة لسيرك".. "ترامب" يمثل أمام المحكمة في قضية تشهير

وعن الكاتبة إي جين كارول (80 عاماً)، قال "ترامب" الخميس الماضي: "لم أرَ هذه المرأة في حياتي... ليس لدي أي فكرة عن هويتها"، مكرّراً وصفها بـ"الكاذبة أو المجنونة"، على الرغم من إدانته في مايو (أيار) الماضي بالاعتداء الجنسي عليها في العام 1996 والتشهير بها في العام 2022، ومطالبته بدفع تعويض لها بقيمة خمسة ملايين دولار.