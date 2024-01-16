"قد يحول الجلسة لسيرك".. "ترامب" يمثل أمام المحكمة في قضية تشهير

غداة انتصاره الساحق في ولاية أيوا، يمثل دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء)، أمام محكمة مدنية في نيويورك، حيث تتم مقاضاته للمرة الثانية بتهمة التشهير من قبل الكاتبة إي جين كارول، بعدما كان قد أُدين في العام 2023 بتهمة الاعتداء الجنسي عليها.
وذكرت وسائل إعلام أميركية، أنّ "ترامب" سيحضر افتتاح المناظرات ثم يواصل حملته الانتخابية في اليوم ذاته في نيوهامشير، الولاية الثانية التي ستشهد تصويتاً في الانتخابات التمهيدية، وفقاً لـ"فرانس برس".
وعن الكاتبة إي جين كارول (80 عاماً)، قال "ترامب" الخميس الماضي: "لم أرَ هذه المرأة في حياتي... ليس لدي أي فكرة عن هويتها"، مكرّراً وصفها بـ"الكاذبة أو المجنونة"، على الرغم من إدانته في مايو (أيار) الماضي بالاعتداء الجنسي عليها في العام 1996 والتشهير بها في العام 2022، ومطالبته بدفع تعويض لها بقيمة خمسة ملايين دولار.
وأعرب "ترامب" عن نيّته الحضور والدفاع عن نفسه شخصياً في قاعة المحكمة في مواجهة إي جين كارول.
وعبرت محامية المدعية روبرتا كابلان، في رسالة إلى القاضي، عن قلقها من أنّ "ترامب سيحوّل الجلسة إلى سيرك ويسعى إلى رزع الفوضى".