قصف أوكراني يطال مستودعًا للنفط في مدينة "بيلغورود" الروسية

أعلنت خدمة الطوارئ في مدينة بيلغورود الروسية، اشتعال النيران في أحد خزانات الوقود في المدينة، بعد قصف طالها من الجانب الأوكراني؛ مشيرة إلى أن الخزانات المتضررة كانت تحوي بقايا وقود ديزل، واشتعلت في مستودع للنفط.
وأوضحت أن الحريق وقع في قرية رازومنو 71، بسبب قصف مستودع النفط تَضررت منه أحد الخزانات العشرة؛ في حين لم تُصَب بقية الخزانات بأية أذى كونها فارغة؛ وفق ما ذكره موقع "العربية".
وقال حاكم بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف: إن "الحريق وقع في مستودع نفط بعد قصف من قِبَل أوكرانيا، ولا يوجد تهديد بالانتشار".
وأشار إلى أن القصف طال نقطة تفتيش جمركية في بلدة شيبكينو الحدودية، دون تسجيل سقوط ضحايا أو مصابين.