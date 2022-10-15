قصف أوكراني يطال مستودعًا للنفط في مدينة "بيلغورود" الروسية

أعلنت خدمة الطوارئ في مدينة بيلغورود الروسية، اشتعال النيران في أحد خزانات الوقود في المدينة، بعد قصف طالها من الجانب الأوكراني؛ مشيرة إلى أن الخزانات المتضررة كانت تحوي بقايا وقود ديزل، واشتعلت في مستودع للنفط.