"بن غفير" وجّه بنقلهن إلى أسوأ السجون.. "إسرائيل" اعتقلت 142 من نساء غزة

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونادي الأسير، في بيان مشترك، الأحد، أن من بين المعتقلات "طفلات رضيعات، ونساء مسنات".