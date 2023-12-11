"بن غفير" وجّه بنقلهن إلى أسوأ السجون.. "إسرائيل" اعتقلت 142 من نساء غزة

كشفت مؤسستان فلسطينيتان عن اعتقال "إسرائيل" لـ 142 من النساء والفتيات، منذ الاجتياح البري لقطاع غزة في أكتوبر الماضي.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونادي الأسير، في بيان مشترك، الأحد، أن من بين المعتقلات "طفلات رضيعات، ونساء مسنات".
وذكرت المؤسستان أنه "وفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الأسيرات محتجزات في سجون عدة، منها "الدامون" و"هشارون".
ولم يصدر تعقيب من جهات الاحتلال الإسرائيلية المعنية على اعتقالات النساء من غزة.
وقالت المؤسستان في البيان المشترك: "إدارة سجون الاحتلال أعلنت في نهاية شهر نوفمبر، وجود 260 معتقلاً/ معتقلة من غزة صنّفتهم كمقاتلين غير شرعيين".
ولفت البيان إلى تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، حول المعتقلين الفلسطينيين، وخصوصًا من قطاع غزة.
وجاء في البيان أن "بن غفير" تقدّم بطلب إلى مسؤولة إدارة السجون، يتضمّن نقل معتقلين من غزة، إلى قسم الزنازين "ركفيت"، المقام تحت سجن "نيتسان الرملة"، الذي يعتبر من أسوأ السجون وأقدمها.