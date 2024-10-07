"صناعة عالية المخاطر".. ما حقيقة مشروع "ترامب" الغامض للعملات المُشفّرة؟

وأعرب خبراء العملات المشفرة الآخرون عن شكوكهم، بل عن قلقهم، بشأن هذا العمل، وانخراط الرئيس السابق وشركائه فيه. وقال إيسوار براساد، أستاذ الاقتصاد في جامعة كورنيل: "إن السيد هيرّو والسيد فولكمان لا يبدوان على دراية فنية أو مالية كافية لجعل المشروع ناجحًا". فيما أشار جون ريد ستارك، مسؤول كبير سابق في لجنة الأوراق المالية والبورصات، إلى أن المفهوم الذي يقوم عليه المشروع، والذي تم طرحه على أنه رائد، يبدو مماثلًا لمشاريع العملات المشفرة الأخرى القائمة، مجرد هراء وفرصة سيئة للمستثمرين.