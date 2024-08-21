مصرع 15 شخصاً وإصابة 40 آخرين في انفجار مصنع أدوية بالهند

وفي التفاصيل، قال مدير شرطة المنطقة إم ديبيكا لـ"رويترز": "محصلة القتلى حتى الآن تبلغ 15 ومن المرجح أن ترتفع. وأصيب ما يقرب من 40 شخصاً، وعمليات الإنقاذ جارية".