استهداف "حزب الله" مبنى بمستوطنة "أفيفيم".. ووزير دفاع إسرائيل: لن نوقف النار ولو أوقفتم!

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردًّا على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية، وآخرها الغارة على التعاونية في ‏بلدة الجبين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة الـ05:20 من مساء اليوم الجمعة ‌‌‏مبنى في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة".