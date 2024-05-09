"لن نسمح لأحد بتهديدنا".. "بوتين" للغرب: قواتنا الاستراتيجية في حالة تأهب دائم

وتحتفل روسيا كل عام بذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، وتولى بوتين رئاسة البلاد بعد 8 سنوات فقط من انهيار الاتحاد السوفيتي، الذي فقد 27 مليون شخص في الحرب العالمية الثانية، لكنه دفع القوات النازية في نهاية المطاف إلى التراجع إلى برلين، حيث انتحر هتلر. ورُفعت راية النصر السوفيتية الحمراء فوق مبنى البرلمان المعروف باسم الرايخستاج في عام 1945.