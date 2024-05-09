"لن نسمح لأحد بتهديدنا".. "بوتين" للغرب: قواتنا الاستراتيجية في حالة تأهب دائم

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، الغرب من تهديد روسيا، ملوحاً بالأسلحة النووية في العرض العسكري السنوي بالميدان الأحمر في العاصمة موسكو بمناسبة النصر في الحرب العالمية الثانية.
وقال "بوتين": "لن نسمح لأحد بتهديدنا، فقواتنا الاستراتيجية دائماً في حالة تأهب قتالي"، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف: "إن الانتقام، والاستهزاء بالتاريخ، والرغبة في تبرير أفعال أتباع النازيين الحاليين هي جزء من السياسة العامة للنخب الغربية للتحريض على المزيد والمزيد من الصراعات الإقليمية، والعداء بين الأعراق والأديان لاحتواء المراكز السيادية والمستقلة للتنمية العالمية".
وأشار إلى أن "روسيا ستبذل قصارى جهدها لمنع نشوب صراع عالمي".
وشهدت الساحة الحمراء في العاصمة الروسية موسكو عرضاً عسكرياً بمناسبة الذكرى الـ79 لعيد النصر بحضور الرئيس الروسي وعدد من ضيوف الشرف، من بينهم رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، والرئيس القرغيزي صدر جباروف، ورئيس طاجيكسان إيمومالي رحمون، والرئيس التركماني سردار بيردي محمدوف، والرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف.
وتحتفل روسيا كل عام بذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، وتولى بوتين رئاسة البلاد بعد 8 سنوات فقط من انهيار الاتحاد السوفيتي، الذي فقد 27 مليون شخص في الحرب العالمية الثانية، لكنه دفع القوات النازية في نهاية المطاف إلى التراجع إلى برلين، حيث انتحر هتلر. ورُفعت راية النصر السوفيتية الحمراء فوق مبنى البرلمان المعروف باسم الرايخستاج في عام 1945.