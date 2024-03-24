بعد اختراق صاروخ روسي لأجوائها.. بولندا تُفعل أنظمتها الدفاعية

اخترق صاروخ روسي أجواء بولندا، اليوم (الأحد)، خلال غارات للقوّات الروسيّة على العاصمة الأوكرانية كييف، ومنطقة لفيف بغرب أوكرانيا، مما اضطر وارسو إلى تفعيل أنظمتها الدفاعية وتنشيط سلاح الجو، لضمان سلامة الأجواء بالقرب من حدود أوكرانيا.
وأوضح الجيش البولندي عبر منصة "إكس"، أن صاروخاً روسياً دخل الأجواء البولندية، وحدث انتهاك للمجال الجوي البولندي بواسطة أحد صواريخ كروز، التي أطلقها الطيران بعيد المدى للاتحاد الروسي خلال الليل، وفقاً لـ"فرانس برس".
من جانبه، بين رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرجي بوبكو، عبر تطبيق "تليجرام"، أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، دمرت نحو 10 صواريخ أطلقتها روسيا فوق كييف، وفي مناطق قريبة من العاصمة.
وأضاف "بوبكو" أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار جسيمة نتيجة الهجمات.