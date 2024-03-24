بعد اختراق صاروخ روسي لأجوائها.. بولندا تُفعل أنظمتها الدفاعية

من جانبه، بين رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرجي بوبكو، عبر تطبيق "تليجرام"، أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، دمرت نحو 10 صواريخ أطلقتها روسيا فوق كييف، وفي مناطق قريبة من العاصمة.