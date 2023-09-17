بعد معركة مع الجيش.. حركات أزوادية مسلحة تسيطر على منطقة جديدة في مالي

وكانت مالي قد وقعت اتفاقًا أمنيًا مع النيجر وبوركينا فاسو، وهم ثلاث دول في منطقة الساحل بغرب إفريقيا تحكمها مجالس عسكرية، وتعهد الاتفاق بمساعدة هذه الدول لبعضها بعضًا في حالة وقوع أي تمرد أو عدوان خارجي.