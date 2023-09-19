أمام الأمم المتحدة.. "زيلينسكي": روسيا تستخدم نقص الغذاء والطاقة سلاحًا

واتهم "زيلينسكي" روسيا أيضًا بارتكاب إبادة جماعية من خلال خطف أطفال أوكرانيين، وقال إن كييف تعمل على الإعداد لقمة عالمية للسلام، وقال إن : "أوكرانيا تفعل كل ما في وسعها لضمان أنه بعد العدوان الروسي، لن يجرؤ أحد في العالم على مهاجمة أي دولة.. على المحتل أن يعود إلى أرضه".