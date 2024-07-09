فتش عن حرب الإبادة على غزة..عزوف أوروبي عن تزويد إسرائيل بمواد تصنيع الأسلحة

جاء ذلك بحسب ما كشفت صحيفة "كَلكَليست" الاقتصادية الإسرائيلية، في تقرير أوردته اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى "مقاطعة صامتة وغير رسمية" تستهدف إسرائيل من قبل "قوة أجنبية غير الولايات المتحدة"، قالت إنها "ترفض منذ 7 أكتوبر تزويد إسرائيل بالمواد الخام المستخدمة في إنتاج الذخيرة التي يتم تصنيعها في إسرائيل".