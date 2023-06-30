لافروف في مؤتمر صحفي: واشنطن تسعى لفرض هيمنتها على بقية الدول

وأشار إلى أن روسيا دائمًا ما تخرج من الأزمات أكثر قوة، وهذا هو الحال في هذه المرة؛ وهو ما يعترف به عدد من المحللين في الغرب؛ وفقًا لموقع "روسيا اليوم".