صراع "ترامب" و"هاريس" الانتخابي.. بنسلفانيا وجورجيا الجائزتان الكبريان في المنافسة بينهما

وأفادت نتائج استطلاع أعدته شبكة "سي إن إن" الأمريكية للتلفزيون قبل شهرين تمامًا من الانتخابات، بأن هاريس تتمتّع بميزة على ترامب بين الناخبين المحتملين في ويسكونسن وميشيغان. وفي المقابل يحظى ترامب بميزة في أريزونا، بينما انقسم الناخبون بالتساوي تقريبًا في كلٍّ من جورجيا ونيفادا وبنسلفانيا، علمًا أن الولاية الأخيرة لديها العدد الأكبر من الأصوات "19 ناخبًا" في المجمع الانتخابي المؤلف من 538 ناخبًا. وتبيّن أن متوسط 15% من الناخبين في كلٍّ من هذه الولايات، أعلنوا أنهم لم يقرروا خيارهم بعد؛ مما يشير إلى أن حصة كبيرة بينهم يمكن أن تغير وجهتها من السباق مع ارتفاع الاهتمام بنشاطات الحملات الخاصة بكل من هاريس وترامب.