إفراج مشروط عن ساركوزي بعد 20 يومًا من سجنه في قضية "التمويل الليبي"

وفي أول تعليق على القرار، قال أحد محامي ساركوزي إن "الخطوة التالية" تتمثل في "محاكمة الاستئناف"، مضيفًا أن "قرار الإفراج هو تطبيق طبيعي للقانون، وعملنا الآن هو التحضير لجلسة الاستئناف المقبلة".