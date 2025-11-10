إفراج مشروط عن ساركوزي بعد 20 يومًا من سجنه في قضية "التمويل الليبي"

قضت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الإثنين، بالموافقة على طلب الإفراج عن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، بعد عشرين يومًا من بدء تنفيذ حكم سجنه.
وبحسب موقع "BFMTV" الفرنسي، منحت المحكمة ساركوزي إفراجًا مبكرًا بانتظار جلسة الاستئناف، مشيرة إلى أنه سيتم الإفراج عنه في وقت لاحق اليوم.
وأوضحت المحكمة أن الإفراج المؤقت سيخضع لضوابط قضائية صارمة، من بينها منعه من التواصل مع أي مسؤول في وزارة العدل الفرنسية.
وفي أول تعليق على القرار، قال أحد محامي ساركوزي إن "الخطوة التالية" تتمثل في "محاكمة الاستئناف"، مضيفًا أن "قرار الإفراج هو تطبيق طبيعي للقانون، وعملنا الآن هو التحضير لجلسة الاستئناف المقبلة".
وكان الرئيس الفرنسي الأسبق قد بدأ، الشهر الماضي، تنفيذ حكم بالسجن خمس سنوات في قضية ما يعرف بـ"التمويل الليبي" لحملته الانتخابية عام 2007، وقدم فريق الدفاع عنه طلبًا للإفراج المشروط.
يُذكر أن محاكمة الاستئناف في قضية ساركوزي مقررة في عام 2026.