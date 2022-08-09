ترامب: عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي دهموا منزلي في فلوريدا

وقال ترامب في بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعي "تروث" التي يملكها "إنها أوقات عصيبة لأمتنا، حيث يخضع منزلي الجميل في (مار أيه لاغو) في بالم بيتش بولاية فلوريدا حالياً للحصار والدهم والاحتلال من قِبل مجموعة كبيرة من رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي".