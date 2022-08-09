ترامب: عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي دهموا منزلي في فلوريدا

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن منزله في مارالاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا تمّ "احتلاله من قِبل مجموعة كبيرة من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي".
وطبقا لـ "سي إن إن" و"سي بي إس" و"أيه بي سي"، فإن حملة الدهم تتعلق بتحقيقٍ جارٍ في كيفية تعامل ترامب مع الوثائق الرئاسية.
وتابع ترامب "إنه سوء سلوك من جانب الادعاء العام، واستخدام نظام العدالة كسلاحٍ وهجومٍ يشنّه الديموقراطيون من اليسار المتطرف الذين يحاولون بشكلٍ يائس ألا أترشح للرئاسة عام 2024".
وقال ترامب في بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعي "تروث" التي يملكها "إنها أوقات عصيبة لأمتنا، حيث يخضع منزلي الجميل في (مار أيه لاغو) في بالم بيتش بولاية فلوريدا حالياً للحصار والدهم والاحتلال من قِبل مجموعة كبيرة من رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي".