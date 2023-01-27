اقتحام مخيم جنين وهجوم القدس أمام اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي

وتفصيلاً، سارعت الولايات المتحدة إلى التنديد بما سمته «هجومًا إرهابيًّا واضحًا ضد كنيس في القدس»؛ إذ قال الناطق باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل: "إن مسؤولين أمريكيين على اتصال مع نظرائهم الإسرائيليين". مضيفًا بأنه لا يتوقع تغييرات في زيارة الوزير أنتوني بلينكن المرتقبة إلى إسرائيل الأسبوع المقبل.