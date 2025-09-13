الروس يتسللون عبر أنفاق تحت الأرض.. وأوكرانيا تستنفر قواتها في كوبيانسك

في تطور ميداني جديد، اشتدت حدة القتال في محيط مدينة كوبيانسك شرقي أوكرانيا، بعد أن تسللت قوات روسية عبر بنية تحتية تحت الأرض في محاولة للضغط على المدينة الواقعة على خط المواجهة، وفقًا لتقارير عسكرية ومصادر ميدانية.
وأكدت مدونة "ديب ستيت" الأوكرانية المرتبطة بالجيش أن موسكو استخدمت أحد خطوط الأنابيب الأرضية للوصول إلى تخوم المدينة، في تكرار لاستراتيجية سبق استخدامها في مناطق أخرى من النزاع.
من جهتها، نفت هيئة الأركان العامة الأوكرانية وجود تهديد مباشر لكوبيانسك، مشيرة إلى أن "الوضع فوق الأرض تحت السيطرة"، وفق ما جاء في بيان نُشر السبت على حسابها في "فيسبوك".
وأوضحت القيادة أن الخط الذي استخدمه الجنود الروس لا يؤدي مباشرة إلى المدينة، كاشفةً عن وجود 4 خطوط أنابيب تحت كوبيانسك، ثلاثة منها تضررت أو غمرتها المياه، فيما تسيطر القوات الأوكرانية على المخرج الرابع.
يأتي ذلك في ظل جمود سياسي يوازي التصعيد العسكري، حيث أعلن الكرملين، الجمعة، أن مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا "متوقفة"، بينما شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن هدف موسكو هو "احتلال أوكرانيا بالكامل".