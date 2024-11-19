مقتل 3 جنود بالجيش اللبناني في هجوم إسرائيلي على جنوبي البلاد

أعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، مقتل 3 من جنوده في هجوم إسرائيلي على موقع عسكري جنوبي البلاد.
وفي التفاصيل، قال الجيش في بيان: "استهدف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش في بلدة الصرفند الجنوب، مما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين"، فيما أكدت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 8 أشخاص آخرين في هذه الغارة.
وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الأحد الماضي، أن عدد القتلى بصفوف جيش بلاده ارتفع إلى 36 منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في سبتمبر 2023، وبالتالي ارتفع العدد الكلي إلى 39 جنديًا ، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وشدد ميقاتي في بيان، على ضرورة تمكين الجيش اللبناني من القيام بمهامه وبسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، بما يتوافق مع القرار الأممي 1701.