مقتل 3 جنود بالجيش اللبناني في هجوم إسرائيلي على جنوبي البلاد

وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الأحد الماضي، أن عدد القتلى بصفوف جيش بلاده ارتفع إلى 36 منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في سبتمبر 2023، وبالتالي ارتفع العدد الكلي إلى 39 جنديًا ، وفقًا لسكاي نيوز عربية.