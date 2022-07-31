تركيا تعلن إمكانية استئناف تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية غدًا

أعلنت تركيا، اليوم الأحد، إمكانية استئناف تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا فبراير الماضي.
وقال المتحدث باسم الرئيس التركي إبراهيم قالين: إن هناك احتمالاً كبيرًا لأن تغادر أول سفينة محملة بالحبوب الموجهة للتصدير الموانئ الأوكرانية غدًا الاثنين. وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف "قالين": "لو اكتملت كل التفاصيل بحلول الغد، سيكون هناك احتمال كبير فيما يبدو لأن تغادر أول سفينة الميناء غدًا.. سنرى سفنًا تغادر الموانئ في اليوم التالي على أبعد تقدير".
وتابع خلال حديثه للقناة السابعة التركية، قائلاً: مركز التنسيق المشترك في إسطنبول سيكمل على الأرجح العمل النهائي بخصوص طرق التصدير قريبًا جدًا.
يذكر أن روسيا وأوكرانيا تعدان موردين رئيسيين للقمح على مستوى العالم، ويهدف اتفاق إسطنبول الذي جرى التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إلى تخفيف أزمة الغذاء وخفض أسعار الحبوب العالمية التي ارتفعت منذ بداية الحرب.
ويهدف الاتفاق إلى السماح بمرور آمن لشحنات الحبوب من موانئ "تشورنومورسك" و"أوديسا" و"بيفديني" وإليها.