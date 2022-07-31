تركيا تعلن إمكانية استئناف تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية غدًا

وأضاف "قالين": "لو اكتملت كل التفاصيل بحلول الغد، سيكون هناك احتمال كبير فيما يبدو لأن تغادر أول سفينة الميناء غدًا.. سنرى سفنًا تغادر الموانئ في اليوم التالي على أبعد تقدير".