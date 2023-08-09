"الاتحاد الأوروبي" يبدأ التحضير لفرض عقوبات على المجلس العسكري بالنيجر

وأضاف المسؤول أن من بين هذه المسوغات "تقويض الديمقراطية" في النيجر وأن من المرجح الاتفاق عليها قريبًا، مشيرًا إلى أن : "الخطوة التالية قد تكون فرض عقوبات على أفراد من المجلس العسكري" يعدون مسؤولين.