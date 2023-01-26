الخارجية الفرنسية تعلن استدعاء سفيرها لدى بوركينا فاسو "للتشاور"

إلا أن استدعاء لوك ألاد يأتي بعد طلب من المجلس العسكري الحاكم في واغادوغو استبدال السفير. ففي ديسمبر، طلب المجلس استبدال ألاد، متهمًا إياه بالتحدث علنًا عن تدهور الوضع الأمني في البلد الذي يشهد أعمال عنف.