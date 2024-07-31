وزير الخارجية الأمريكي: لم نعلم مسبقًا بالهجوم على "هنية".. ولم نشارك فيه

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: إن الولايات المتحدة لم تكن تعلم مسبقًا بالهجوم على رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، وإنها لم تشارك به، معتبرًا أنه من المهم للغاية إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.
وقال "بلينكن" خلال فعالية في سنغافورة: "الولايات المتحدة لا تزال عازمة على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الذي يصب في مصلحة الرهائن".
وأضاف وفق "روسيا اليوم": "كل ما أستطيع أن أقوله لكم الآن هو أن لا شيء ينتقص من أهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار، ونحن نعمل على ذلك يوميًا".
وردًا على سؤال حول اغتيال "هنية"، قال "بلينكن": "لن أتكهن بالتأثير الذي قد يُحدثه أي حدث واحد".
وأعلنت حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران.
وفتحت السلطات الإيرانية تحقيقًا في ملابسات اغتيال "هنية" في طهران، مؤكدةً أنه سيتم الإعلان عن النتائج في وقت لاحق، فيما لم يصدر أي بيان رسمي عن "إسرائيل" حتى اللحظة في هذا الشأن.