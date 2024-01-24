كوريا الشمالية تُطلق عدة صواريخ عابرة للقارات باتجاه البحر الأصفر

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ عابرة للقارات باتجاه البحر الأصفر الأربعاء، في أحدث حلقة من سلسلة تحركات تثير التوتر من جانب الدولة المسلحة نوويًا.
وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان: "رصد جيشنا عدة صواريخ عابرة للقارات أطلقتها كوريا الشمالية باتجاه البحر الأصفر قرابة الساعة 07:00 اليوم".
وأضافت: "يتم تحليل المواصفات بالتفصيل من قبل الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية".
وعلى عكس الصواريخ البالستية فإن تجارب الصواريخ العابرة للقارات ليست محظورة بموجب عقوبات الأمم المتحدة الحالية على بيونغ يانغ.
وتكون الصواريخ العابرة للقارات مدفوعة بالدفع النفاث، وتحلّق على ارتفاع أقل من الصواريخ البالستية الأكثر تطورًا، مما يجعل رصدها واعتراضها أكثر صعوبة.
ويأتي الإطلاق الأخير في الوقت الذي تجري فيه كوريا الجنوبية تدريبات لـ 10 أيام على تسلل القوات الخاصة قبالة سواحلها الشرقية، "في ضوء الأوضاع الأمنية الخطيرة" مع كوريا الشمالية، وتستمر حتى الخميس وفقًا للبحرية الكورية الجنوبية.
وقال قائد المناورات في بيان: "سنحقق مهمتنا بالتسلل إلى عمق أراضي العدو وتحييده بالكامل تحت أي ظرف من الظروف".