كوريا الشمالية تُطلق عدة صواريخ عابرة للقارات باتجاه البحر الأصفر

ويأتي الإطلاق الأخير في الوقت الذي تجري فيه كوريا الجنوبية تدريبات لـ 10 أيام على تسلل القوات الخاصة قبالة سواحلها الشرقية، "في ضوء الأوضاع الأمنية الخطيرة" مع كوريا الشمالية، وتستمر حتى الخميس وفقًا للبحرية الكورية الجنوبية.