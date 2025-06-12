فيديو .. أنباء عن ناجين في تحطم الطائرة الهندية التي كانت تقل 242 راكبًا قرب مطار أحمد أباد

في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الهندية، اليوم الخميس، عن تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة "إير إنديا" في منطقة سكنية قرب مطار مدينة أحمد أباد في غرب الهند، أفادت قناة NDTV بوجود ناجين من الحادث، مشيرة إلى أن عشرات سيارات الإسعاف وصلت إلى الموقع لإجلاء المصابين.
الطائرة المنكوبة، وهي من طراز بوينغ، كانت تقل 242 راكبًا ضمن الرحلة رقم AI 171 المتجهة من أحمد أباد إلى مطار غاتويك في لندن، عندما تعرضت للحادث بعد وقت قصير من الإقلاع. الشرطة الهندية أكدت في بيان رسمي سقوط الطائرة، بينما بدأت فرق الإنقاذ عمليات البحث والإجلاء وسط إجراءات طارئة في محيط الحادث.
وأصدرت شركة "إير إنديا" بيانًا مقتضبًا أكدت فيه وقوع الحادث صباح اليوم الثاني عشر من يونيو 2025، موضحة أنها تعمل حاليًا على جمع التفاصيل المتعلقة بالواقعة، على أن تُعلن لاحقًا المستجدات فور توافرها.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لسقوط الطائرة، وسط تصاعد كثيف للدخان وظهور فرق الإنقاذ في الموقع.
وبينما لا تزال الأرقام النهائية للضحايا غير واضحة، تشير تقارير إعلامية أولية إلى أن الطائرة كانت تقل أكثر من 130 شخصًا عند لحظة التحطم، فيما تتواصل جهود السلطات لتحديد أسباب الحادث وتقييم الأضرار.