فيديو .. أنباء عن ناجين في تحطم الطائرة الهندية التي كانت تقل 242 راكبًا قرب مطار أحمد أباد

الطائرة المنكوبة، وهي من طراز بوينغ، كانت تقل 242 راكبًا ضمن الرحلة رقم AI 171 المتجهة من أحمد أباد إلى مطار غاتويك في لندن، عندما تعرضت للحادث بعد وقت قصير من الإقلاع. الشرطة الهندية أكدت في بيان رسمي سقوط الطائرة، بينما بدأت فرق الإنقاذ عمليات البحث والإجلاء وسط إجراءات طارئة في محيط الحادث.