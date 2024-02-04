لأسباب فنية لم تحدد .. تعطل كامل لخدمات الاتصالات في معظم مناطق السودان

ويرى الكاتب الصحفي وائل محجوب في حديث أن تدمير المنشآت الرئيسة "إحدى الجرائم الكبيرة التي لا بد أن يشملها التحقيق بوساطة بعثة تقصي الحقائق المشكلة من الأمم المتحدة، باعتبارها من الجرائم الكبرى التي يحظرها القانون الدولي الإنساني، وسيتم ملاحقة مرتكبيها وكل من له صلة بها، سواء بالأوامر أو التخطيط أو التنفيذ، والمحرضين عليها سواء كتابة أو عبر التسجيلات الصوتية"، وفقًا لسكاي نيوز عربية.