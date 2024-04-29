البحرية الإيطالية تسقط مسيرة حوثية كانت تستهدف سفينة شحن أوروبية بالبحر الأحمر

وأردفت أن المسيرة كانت تحلق باتجاه سفينة الشحن، قبل إسقاطها على بعد 5 كيلومترات، مشيرة إلى أنها كانت مماثلة لطائرات مسيرة أخرى استخدمت في هجمات الحوثيين السابقة.