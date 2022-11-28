مصدران: تركيا ومصر تعقدان عدة لقاءات بين مسؤولي المخابرات في البلدين

من جهته، أوضح المصدر الثاني، وهو مسؤول تركي كبير، أن مناقشات مهمة بدأت بينهما، وأن من المقرر أن تبدأ تركيا ومصر محادثات حول القضايا العسكرية والسياسية والتجارية بما في ذلك مشاريع الطاقة.