مصدران: تركيا ومصر تعقدان عدة لقاءات بين مسؤولي المخابرات في البلدين

نقلت "رويترز" عن مصدرين، اليوم (الاثنين)، أن مصافحة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي، فتحت الباب أمام موجة من اللقاءات الدبلوماسية غير المعلنة بين مسؤولي المخابرات في البلدين بعد توتر شاب علاقات البلدين لسنوات.
وبين المصدر الأول وهو إقليمي مطلع، أن وفدين استخباراتيين من البلدين التقيا في مصر مطلع الأسبوع.
من جهته، أوضح المصدر الثاني، وهو مسؤول تركي كبير، أن مناقشات مهمة بدأت بينهما، وأن من المقرر أن تبدأ تركيا ومصر محادثات حول القضايا العسكرية والسياسية والتجارية بما في ذلك مشاريع الطاقة.
في السياق ذاته، ذكر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن تركيا ومصر قد تستأنفان العلاقات الدبلوماسية الكاملة وتعيدان تعيين سفيرين في الأشهر المقبلة.
وأضاف "أوغلو" أن البلدين قد يستأنفان المشاورات الدبلوماسية بقيادة نائبي وزيري الخارجية في إطار عملية التطبيع قريباً.