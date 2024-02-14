"مذبحة محققة".. مسؤول أممي يحذر من العمليات العسكرية في ‫رفح

أكد منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتن غريفيثس أن السيناريو الذي كان يخشاه منذ فترة طويلة يتكشف بسرعة مثيرة للقلق، مشيرًا إلى أن أكثر من نصف سكان غزة -أي ما يزيد على مليون شخص- مكتظون في رفح، ينظرون إلى وجه الموت ليس لديهم سوى القليل من الطعام والرعاية الطبية، ولا يوجد أمامهم مكان آمن يذهبون إليه.