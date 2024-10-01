العالم
بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.. 4 دول تغلق مجالها الجوي
أغلقت عدة دول مجالها الجوي، مساء اليوم الثلاثاء، بعد أن شنت إيران هجومًا ضخمًا بالصواريخ على إسرائيل.
وأعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق المجال الجوي للبلاد بعد الهجوم الإيراني، كما أعلن وزير النقل في العراق رزاق محيبس السعداوي إغلاق الأجواء العراقية. وأعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن إغلاق أجواء المملكة بشكل مؤقت أمام حركة جميع الطائرات الآتية والمغادرة والعابرة للمملكة.
ومن جهته أعلن وزير النقل اللبناني إغلاق المجال الجوي مؤقتًا أمام حركة الطيران لساعتين.