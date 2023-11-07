"سوناك" يدعو لتأجيل مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين.. وتلويح بمنعها في "يوم الهدنة"

دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم (الثلاثاء)، الجماعات المؤيدة للفلسطينيين إلى إلغاء مسيرة ضد الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" مقرر تنظيمها في لندن في "يوم الهدنة".